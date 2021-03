Covid: Veneto, + 2.044 contagi e 20 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAR - Torna a superare i 2.000 casi il report dei positivi al tampone Covid in Veneto in sole 24 ore.

Si tratta esattamente di 2.044 contagi in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 364.969 infetti da inizio dell'epidemia. Vi sono anche 20 decessi, che portano la cifra totale delle vittime a 10.338 . Lo riferisce il bollettino della Regione. Non si arresta la crescita dei posti letto occupati negli ospedali da pazienti con il virus: nelle normali aree mediche si trovano 1.632 malati (+22) , nelle terapie intensive 226 (+7) . Crescono anche i soggetti attualmente positivi, 38.333 (+720). (ANSA).