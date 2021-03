Maxitamponamento su A4 tra Vicenza e Padova, disagi

(ANSA) - PADOVA, 18 MAR - Sono terminate intorno alle ore 9:00, dopo circa due ore, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco lungo l'autostrada A4, tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest, per l'incidente fra tre mezzi pesanti che ha causato il ferimento di un autista.

I pompieri, arrivati da Vicenza e Padova con tre squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici, hanno liberato l'autista, rimasto incastrato al posto guida. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Illesi gli altri due conducenti. E' stata assorbita anche una perdita di gasolio di un automezzo. Sul posto il personale ausiliario dell'autostrada e la Polstrada (ANSA).