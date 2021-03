Golf: Eurotour, Migliozzi difende il titolo al Kenya Open

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Dopo avere sfiorato l'impresa al Qatar Masters, Guido Migliozzi è pronto a difendere il titolo nel Magical Kenya Open, torneo dell'European Tour in programma da domani a domenica (18-21 marzo) a Nairobi. Nel 2019 il vicentino conquistò il suo primo successo sul massimo circuito continentale prima di calare il bis, tre mesi dopo, al Belgian Knockout. Due anni dopo (nel 2020 l'evento è stato cancellato a causa del Covid) punta una nuova impresa sul percorso del Karen Country Club, dove saranno in tutto sei gli azzurri protagonisti.

Oltre al 24enne veneto scenderanno in campo altri due past winner della competizione quali Edoardo Molinari (vincitore nel 2007) e Lorenzo Gagli (a segno nel 2018), campioni del Kenya Open, quando la manifestazione faceva però parte del Challenge Tour. Tra gli italiani in gara ecco anche Nino Bertasio, Francesco Laporta e Lorenzo Scalise, guarito dal Covid che lo aveva costretto a saltare il Qatar Masters.

Tra i favoriti al titolo ecco poi l'inglese Aaron Rai, gli spagnoli Adrian Otaegui e Jorge Campillo, oltre ai sudafricani George Coetzee e Zander Lombard. L'evento mette in palio un montepremi di un milione di euro e sarà la prima di tue tappe consecutive a Nairobi. Sempre nel Karen Country Club, dal 23 al 26 marzo, andrà in scena il Kenya Savannah Classic. (ANSA).