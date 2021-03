Finte scarpe 'veneziane' da India, 12 mila paia sequestrate

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAR - La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 12.000 paia di calzature sprovviste dell'indicazione del Paese di produzione, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio svolto da una pattuglia della Compagnia di Mirano.

Il carico era trasportato in un autoarticolato; le scarpe erano confezionate in scatole pronte per la vendita ma prive di indicazioni relative al luogo di produzione. La ricostruzione del viaggio, tramite l'esame della documentazione di trasporto, ha consentito di appurare che erano state prodotte in India e, dopo le procedure doganali all'aeroporto "Marco Polo" di Venezia, erano destinate a un'azienda della provincia, da dove sarebbero poi state immesse in commercio in tutto il territorio dell'Unione Europea.

L'intervento dei finanzieri nel deposito dell'importatore ha consentito la scoperta di ulteriori prodotti dello stesso tipo, da poco arrivati in Italia con le medesime modalità. Il valore di mercato complessivo delle calzature supera il milione di euro. Sulle confezioni di una parte della merce erano riprodotti richiami all'Italia e alla città di Venezia, tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa l'origine nazionale del materiale. Le scarpe sono state sottoposte a sequestro e l'importatore è stato segnalato alla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo per le sanzioni amministrative.

(ANSA).