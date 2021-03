Astrazeneca: dg sanità Veneto, non abbiamo rilevato problemi

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAR - "Sui vaccini Astrazeneca non abbiamo rilevato problemi": lo dice il dg della Sanità del Veneto Luciano Flor, rispetto al blocco deciso ieri. Di fatto la campagna vaccinale "potrà rimanere stabile - spiega -, con una capacità di crescita 0 per garantire i richiami". Per assicurare la vaccinazione a tutti - spiega Flor- abbiamo intaccato la scorta". Resta la preoccupazione per il futuro: "devo ammettere - conclude - che rischiamo di non avere i richiami". "Togliere Astrazeneca - puntualizza i Flor - vuol dire decapitare la capacità vaccinale della Regione, perchè era metà delle nostre dosi". Un dato che Flor giudica preoccupante. (ANSA).