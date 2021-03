Vaccini: Ulss 3,dosi alla Marittima Venezia personale scuole

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAR - Cinquecento persone hanno ricevuto oggi il vaccino nell'ambito della campagna antiCovid messa in atto dall'Ulss 3 Serenissima. A spiegare l'impegno dei sanitari è stato, all'interno della Stazione Marittima di Venezia, il dg Edgardo Contato. "L'Azienda sanitaria veneziana ha individuato la Marittima e altre sedi importanti - ha sottolineato - in grado di accogliere un numero molto alto di persone. Lo scopo è quello di essere preparati alla fase in cui i vaccini saranno a disposizione di tutti". (ANSA).