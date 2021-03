Covid: impennata contagi in Veneto, + 2.682 in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Nuova impennata dei contagi Covid in Veneto. Sono 2.682 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, per un totale che raggiunge i 352.727 infetti dall'inizio dell'emergenza. I decessi sono stati 29, per un dato complessivo di 10.098 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Le persone positive attualmente e in isolamento sono 34.062. La pressione sugli ospedali è costante, e sono in aumento i casi gravi: nei normali reparti medici sono ricoverate 1.375 persone (+6), mentre nelle terapie intensive si trovano 183 malati (+14). (ANSA).

GM/ (ANSA).