Covid: Zaia, Veneto Rt 1,28 attendiamo se passiamo a rosso

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - "L''Rt in Italia è all'1,16 noi siamo all'1,28. Ci sono un po' di regioni che passeranno in zona rossa. Siamo sul fio del rasoio, si è nel continente del 'rosso'. Attendiamo per capire se ci saremo anche noi". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia.

Quanto alla vicenda del blocco e sequestro in tutta Italia di un lotto di vaccini Astrazeneca., il governatore ha ammesso che "dà grandi preoccupazioni e grande perplessità. Vorrei rassicurare i cittadini - ha aggiunto - su un unico fatto, che è scientifico: ad oggi si deve dimostrare la correlazione tra la morte e la somministrazione del vaccino". (ANSA).