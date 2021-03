Covid: Veneto, + 1.932 contagi e 29 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - l Veneto torna su numeri di contagi da piena 'seconda ondata', con 1.932 positivi nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti da inizio epidemia supera la soglia dei 350.000, per l'esattezza 350.045. Un dato giornaliero vicino ai 2.000 non si registrava da molte settimane. Vi sono anche 29 decessi in più, per un totale di 10.074 vittime tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Aumentano anche i ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali, 1.369 (+29), mentre sono quasi stabili le terapie intensive, 169 (-1). (ANSA).