Astrazeneca: Veneto, nessun problema su 17.000 dosi

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - "Su 17 mila dosi somministrate del lotto ABV2856 di Astrazeneca sono state solo due le segnalazioni relative a reazioni con febbre alta. Sono state sospese in via precauzionale 3 mila dosi e si sta continuando la somministrazione con altri lotti. Al momento non abbiamo evidenze di disdette". Questa la situazione in Veneto per i vaccini di Astrazeneca, illustrata da Francesca Russo, a capo della Prevenzione e Sanità della Regione. Russo ha detto che finora sono state fatte 48.512 dosi di vari lotti Astrazeneca, senza reazioni preoccupanti: "vi sono state 349 reazioni tutte lievi, con febbre sotto 38, stanchezza e cefalee". "Solo in 12 casi - ha proseguito Russo - ci sono state reazioni importanti con febbre alte, dolori articolari. Di queste 12, due riguardano il lotto sotto osservazione ed entrambi non gravi". Russo ha infine sottolineato che delle 20.057 del lotto ABV2856, 3.000 dosi sono state bloccate ieri sera in magazzino. (ANSA).