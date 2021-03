Milano-Cortina,intesa con Confartigianato Lombardia e Veneto

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Gli artigiani saranno coinvolti nella realizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Confartigianato Imprese Lombardia e Veneto hanno infatti firmato un protocollo d'intesa con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici italiani per coinvolgere le imprese artigiane nelle procedure di selezione per l'affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori che si renderanno necessari alla realizzazione dell'evento.

"Il tutto - sottolinea una nota congiunta - in via non esclusiva e comunque nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione".

"Con i Giochi del 2026 - osserva Vincenzo Novari, amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 - l'Italia parlerà al Mondo e un messaggio fondamentale riguarderà la cultura dell'eccellenza di cui può fregiarsi il nostro artigianato". Anche per questo fra la fondazione e Confartigianato partirà anche una collaborazione sui social: una serie di videoclip vedranno imprenditori delle due regioni raccontare, attraverso i loro mestieri, i valori che uniscono le Olimpiadi e le Paralimpiadi italiane al mondo dell'artigianato.

"La vera opportunità da cogliere - hanno sottolineato Eugenio Massetti e Roberto Boschetti rispettivamente presidenti di Confartigianato Lombardia e Veneto - è quella di valorizzare gli investimenti per garantire ricadute durature che vadano oltre la visibilità internazionale e gli afflussi di visitatori nei giorni delle manifestazioni". (ANSA).