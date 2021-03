Milano-Cortina: Zaia, nuovo logo? importante che si veda

(ANSA) - VENEZIA, 08 MAR - Sulla scelta del logo per le Olimpiadi di Milano-Cortina "non ho partecipato a tutta questa selezione, è un'attività legittima della Fondazione, che avrà fatto un concorso di idee". Lo ha precisato il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti sul concorso per la scelta dell'immagine dei Giochi 2026.

"I loghi hanno tutti la stessa storia - ha aggiunto Zaia - nel marketing si studia che ce ne sono di riconoscibilissimi a livello internazionale, però se ci fermiamo un attimo e li guardiamo bene diciamo che non vanno, però ormai li hai memorizzati. Diventano belli solo se li si fa vedere tanto.

Abbiamo due testimonial eccezionali come Federica Pellegrini e Alberto Tomba. Poi su questo - ha concluso - è giusto che il presidente non si esprima". (ANSA).