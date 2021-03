Covid:dipendente positivo, uffici chiusi in comune vicentino

(ANSA) - VENEZIA, 07 MAR - Per un caso positivo al Covid-19 tra i dipendenti del Comune di Mussolente (Vicenza) che conta poco meno di 8mila abitanti gli uffici comunali resteranno chiusi fino al 21 marzo. Saranno garantiti solo i servizi essenziali.

Il Comune - appena appreso della positività del dipendente - ha immediatamente provveduto ad attivare il Protocollo interno deliberato dalla giunta per il Covid-19. Tutti i dipendenti e gli amministratori hanno eseguito il tampone molecolare che ha dato in tutti i casi esito negativo. Gli stessi si sottoporranno ad un ulteriore tampone nei prossimi giorni.

In attesa di comunicazioni e indicazioni da parte dell'Ulss competente è già stata fatta la sanificazione degli ambienti nel municipio. Per regolamentare la gestione dei servizi in questo periodo, il sindaco Cristiano Montagner ha firmato un'ordinanza che, in via cautelativa, dispone l'isolamento fiduciario per tutti i dipendenti dell'ufficio interessato dal caso di contagio e la temporanea chiusura al pubblico degli uffici comunali. (ANSA).