Otb di Renzo Rosso compra Jil Sander

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Only the Brave (Otb), la holding di Renzo Rosso che possiede il marchio Diesel, compra Jil Sander dal gruppo giapponese Onward Holdings. La vendita sarà completata entro la fine del mese. I termini dell'operazione, al momento, non sono stati resi noti. Onward nella vendita ad Otb è stata assistita da Nomura. (ANSA).