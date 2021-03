Giro: in Veneto strade si rifanno il look per corsa rosa

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAR - Sono numerosi i tratti strada che saranno interessati da riasfaltatura in vista del passaggio in Veneto della tappa del Giro d'Italia, il 24 maggio. Veneto Strade precisa che interverrà complessivamente su 45 chilometri.

Il costo, spiega il direttore Silvano Vernizzi, sarà di 2,5 mln di euri, e tutto sarà pronto entro il 15 maggio. Tre strade regionali e otto provinciali in gestione a Veneto Strade saranno interessate dalla tappa del Giro del 24 maggio. "Abbiamo già programmato i lavori di riasfaltatura dove servirà, soprattutto quelli in discesa, e la risoluzione di alcuni dissesti circoscritti". In totale i chilometri della tappa sono 141,6 ma gli interventi, secondo una prima stima, riguarderanno circa 45 chilometri. (ANSA).