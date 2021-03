ANSA-IL-PUNTO/COVID: RT 1,1; Veneto a un passo da arancione

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAR - I dati del Covid spingono il Veneto verso la 'zona arancione'. I nuovi casi sono stati quasi 1.500 in 24 ore (per l'esattezza 1.487), con l'Rt salito all'1,12. "I numeri si stanno ingrossando", ha ammesso il governatore Luca Zaia, spiegando che l'incidenza dei positivi sui tamponi è del 3,62%. "Ho sentito il ministro Speranza - ha aggiunto - di certo ci sono regioni più in sofferenza di noi: l'Italia si sta colorando sempre più di arancione e rosso".

Sulla possibilità che il Veneto diventi arancione, Zaia ha risposto: "penso che sia verosimile che si torni a ballare.

L'aereo potrà avere delle turbolenze in volo". L'incidenza sta crescendo a Padova, nel Comelico e in alcune zone del veronese.

Dall'inizio dell'epidemia il Veneto ha avuto 338.237 malati.

La situazione nelle strutture ospedaliere è in leggero aumento, ma senza criticità. E' indubbio però che la situazione si sta aggravando. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe segnala che l'aumento dei casi di positività in Veneto negli ultimi 7 giorni è del 29,3%.

Sono stati pubblicati anche del monitoraggio nelle scuole svolto da Azienda Zero per la Regione. Sono attualmente 928 gli studenti e 155 i docenti o dipendenti scolastici trovati positivi al Coronavirus nella regione. I contagi si verificano tra gli allievi soprattutto nella scuola primaria (259), seguita da quella secondaria di secondo grado (248) e dalla secondaria di primo grado (212); i docenti attiualmente più contagiati sono quelli della scuola per l'infanzia (62), seguiti da quelli della primaria (45) e da altri istituti, tipo le scuole serali (21).

L'andamento settimanale dei contagi nelle scuole registra un lieve aumento, nel confronto effettuato tra le ultime due settimane: tra il 15 e il 21 febbraio si sono verificati 236 casi, mentre dal 21 al 28 febbraio se ne sono registrati 370 (+134). (ANSA).