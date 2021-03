Vaccini: Veneto, completato richiamo per 118.383 cittadini

(ANSA) - VENEZIA, 03 MAR - Sono 118.383 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid in Veneto, con la somministrazione del richiamo. Il dato emerge dal bollettino regionale, aggiornato alle 18:30 di ieri. In tutto le dosi inoculate sono 356.833, e le persone che ne hanno ricevuta una sono 238.505. Le dosi disponibili sono in tutto 564.020, di cui 400.020 Pfizer BionTech, 43.600 Moderna e 120.400 AstraZeneca.

Riguardo all'età, la percentuale di popolazione vaccinata in Veneto è più alta della media nazionale per quanto riguarda le fasce dai 16 ai 29 anni, dai 40 ai 59, e dai 70 ai 69. La percentuale è inferiore per le altre fasce d'età; dai 70 anni in su in Veneto è stato vaccinato il 28,9% della popolazione, rispetto al 25,8% nazionale. (ANSA).