Milano-Cortina: ok Giunta Veneto accordo per pista 'Monti'

(ANSA) - VENEZIA, 02 MAR - "Stamani in Giunta abbiamo approvato lo schema di convenzione con il Comune di Cortina per definire i passaggi fondamentali della riqualificazione dell'impianto di bob 'Eugenio Monti'". Lo rende noto il presidente del Veneto, Luca Zaia, annunciando l'approvazione del provvedimento che interessa una delle quattro 'venue' di gara individuate nel territorio e inserite nel Masterplan olimpico.

"Dallo studio di fattibilità tecnica ed economica - prosegue Zaia - dovranno emergere chiaramente le condizioni e gli interventi necessari per riportare alla luce una pista nata nel 1923, ristrutturata per ben quattro volte modificando lunghezza e curve, e che nel corso della storia ha ospitato campioni da tutto il mondo. Sulle ceneri di questo tracciato nascerà la nuova pista che dimostrerà, a distanza di 70 anni dalle Olimpiadi del '56, di essere all'altezza dei prossimi giochi olimpici del 2026".

La riqualificazione dell'impianto costituisce interesse pubblico nei tre livelli comunale, regionale e nazionale, in relazione all'attrattività di carattere turistico-sportivo per tutto il territorio montano. "L'accordo di programma con l'amministrazione ampezzana - aggiunge Zaia - è un passaggio fondamentale per mettere nero su bianco costi e benefici di un'infrastruttura strategica per tutto l'Arco Alpino, sia in termini sportivi sia in termini turistici. In Italia non esiste una pista per le discipline dello skeleton, del bob e dello slittino per cui credo, senza presunzione, che l'impianto ai piedi delle Tofane possa diventare una struttura polivalente di riferimento europeo per le Federazioni Nazionali. Un'occasione per valorizzare il territorio, grazie agli interventi che trasformeranno le aree limitrofe alla pista in parco ludico-sportivo, completando così l'offerta turistica di Cortina". (ANSA).