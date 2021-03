Incidenti stradali: un morto in scontro trattore-furgone

(ANSA) - ROVIGO, 02 MAR - In uno scontro frontale tra un trattore e un furgone a Piacenza d'Adige (Rovigo) è morto il conducente di quest'ultimo mezzo, un uomo di 75 anni.

L'incidente stradale è avvenuto lungo la SP 91. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este e Rovigo con l'autogrù, che hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).