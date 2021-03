Venezia: Salone Nautico, già 130 espositori per l'Arsenale

(ANSA) - VENEZIA, 01 MAR - Sono già circa 130 gli espositori, tra cantieri e aziende di accessori per la nautica, e oltre 150 el imbarcazioni in acqua iscritte al Salone Nautico di Venezia, che si terrà all'Arsenale dal 29 maggio al 6 giugno.

A disposizione un bacino acqueo di 50mila metri quadri, oltre 1.500 metri lineari di pontili, 10mila metri quadrati di spazi espositivi esterni, e padiglioni coperti per circa 10mila metri complessivi. Un luogo unico dove l'arte navale viene valorizzata dal contesto e dalla contemporanea presenza della Mostra Internazionale di Architettura della Biennale.

La manifestazione, organizzata da Vela Spa per conto del Comune di Venezia, si avvale della collaborazione della Marina Militare Italiana e della partnership della Camera di Commercio Venezia Rovigo.

I temi di approfondimento per questa nuova edizione, sono la sostenibilità e l'impatto ambientale, ovvero la mobilità e i motori elettrici, ibridi e innovativi, con la partecipazione di decine di cantieri italiani e europei. (ANSA).