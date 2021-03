Covid: Veneto, +603 contagi e 5 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 01 MAR - Sono 603 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e solo 5 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si tratta di numeri che, come di consueto nei fine settimana, potrebbero risentire di un ritardo nel caricamento dei dati nella macchina sanitaria. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale così a 334.250, quello delle vittime a 9.852. Dopo il rialzo dei ricoveri evidenziato ieri torna a calare il numero dei pazienti Covid nelle aree non critiche degli ospedali: sono 1.195 (-7), nelle terapie intensive si trovano invece 139 malati (-2). I soggetti attualmente positivi in regione sono 24.910 (+391). (ANSA).