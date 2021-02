Polo: su neve Cortina Lusben prevale su Battistoni

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 27 FEB - L'Italia Polo Challenge, evento che conferma il polo 'on snow', sulla neve, tra gli appuntamenti sportivi più attesi di Cortina d'Ampezzo, prosegue, a porte chiuse, il suo cammino. Così oggi si sono affrontati U.S. Polo Assn./Lusben (formato dalla cinese Eclair Chen e dagli spagnoli Pelayo Berazadi e Juan Clemente Marambio) e Battistoni/Mediolanum (composto dall'italiano Stefano Giansanti, dall'argentino Patricio Rattagan e dal tedesco Alexander Hauptmann).

I sei hanno dato vita a una partita incerta fino alla fine che ha visto prevalere per 4-3 l'U.S. Polo Assn./Lusben, che ha costruito il suo successo nel primo 'chukka' con due punizioni messe a segno dalla capitana, la cinese Eclair Chen, e un gol su azione dello spagnolo Juan Clemente Marambio. L'argentino Patricio Rattagan ha invece realizzato una punizione per Battistoni/Mediolanum, team che nel secondo 'chukka' ha portato in parità il match grazie le marcature del tedesco Alexander Hauptmann e dell'italiano Stefano Giansanti.

Nel terzo 'chukka' decisiva è stata la rete dello spagnolo Pelayo Berazad. (ANSA).