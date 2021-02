Covid: Veneto, +1.285 contagi e 23 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 27 FEB - E' tornato a stabilizzarsi sopra i 1.000 casi giornalieri il trend dei contagi Covid in Veneto.

Sono 1.285 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi.

Dati che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 332.736, e a 9.837 quello delle vittime. Si ripete anche oggi l'andamento inverso negli ospedali tra i ricoverati nei normali reparti medici e quelli nelle terapie intensive: queste ultime, con 136 posti occupati, registrano un aumento (+2). mentre scende di 10 unità (1.187) il numero dei pazienti in area non critica. (ANSA).