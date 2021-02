Grafica Veneta acquista maggioranza Lake Book Manufacturing

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Grafica Veneta, una delle più importanti aziende nel settore della stampa di libri in Italia e in Europa, ha annunciato oggi di aver acquisito la quota di maggioranza di Lake Book Manufacturing, storica azienda attiva nella produzione di libri e leader nel mercato americano.

L'intero team statunitense rimarrà per far rafforzare e far crescere ulteriormente il business negli Usa. "Siamo orgogliosi di questa operazione, sulla quale abbiamo avuto sensazioni molto positive fin dall'inizio - sottolinea Fabio Franceschi, Presidente di Grafica Veneta, che ha sede a Trebaseleghe (Padova) -. Condividiamo con Lake Book Manufacturing la stessa filosofia e visione: una grande passione per quello che facciamo, l'attenzione al cliente, la cura dei dettagli e la flessibilità. Sono fiducioso - conclude - che avremo l'opportunità di costruire una realtà unica nel mercato statunitense, che è assolutamente strategico e ad alto potenziale per noi". (ANSA).