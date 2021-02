Covid: Veneto, +1.174 contagi e 23 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Un'altra giornata sopra quota 1.000 per i contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.174 i tamponi positivi al SarsCov-2 e 23 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti dall'inizio dell'epidemia salgono così a 331.451, le vittime a 9.814.

Continua però la discesa dei numeri ospedalieri. Nei reparti non critici sono ricoverati oggi 1.197 pazienti Covid (-20), mentre è stabile, 134, il dato delle terapie intensive. (ANSA).