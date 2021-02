Trasporti: Cav Spa usa IA per monitoraggio autostrade Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 25 FEB - Veicoli di servizio come "scanner" che percorrono l'autostrada, visionano lo stato dell'asfalto, rilevano eventuali anomalie al traffico, attivando subito la catena dell'intervento. Da oggi la flotta di mezzi di Concessioni Autostradali Venete Spa (Cav) può raccogliere dati ed elaborare soluzioni a vantaggio della sicurezza delle proprie infrastrutture e degli utenti in viaggio.

La novità è possibile grazie alla collaborazione avviata tra la concessionaria che gestisce la Padova-Venezia, il Passante e la Tangenziale di Mestre e Mobileye, società di Intel. La partnership prevede l'utilizzo di un sistema di monitoraggio stradale avanzato, basato sull'intelligenza artificiale.

Attraverso algoritmi, Cav potrà disporre di dati dettagliati e aggiornati sugli aspetti che riguardano la sicurezza delle infrastrutture e delle persone in viaggio, come ad esempio le condizioni del manto stradale, i flussi di traffico, la mappatura dinamica della mobilità.

Il sistema è basato su "Mobileye 8 Connect", tecnologia che utilizza videocamere e intelligenza artificiale sui mezzi in movimento acquisendo dati, elaborandoli e mettendoli a disposizione del gestore per gli interventi. L'accordo è supportato dal distributore ufficiale di Mobileye per l'Italia, Autobynet. I mezzi della flotta aziendale di Cav sono stati dotati di tecnologia Mobileye e possono rilevare eventuali anomalie dello stato dell'infrastruttura, semplicemente percorrendola. Mentre sono in movimento, gli algoritmi di rilevazione e misurazione all'interno dei sistemi di visione Mobileye 8 Connect catturano, identificano, misurano, contrassegnano e classificano i dati rilevanti, che poi vengono aggregati, classificati e allineati in un cloud. I set di dati ottenuti sono quindi restituiti sotto forma di informazioni disponibili per il gestore. (ANSA).