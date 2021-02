Padova, maxi-intervento 14 ore per rimozione massa tumorale

(ANSA) - PADOVA, 24 FEB - Otto equipe di 30 chirurghi e sanitari dell'ospedale di Padova hanno eseguito un intervento per la rimozione da una donna di 47 anni di una massa tumorale lunga 35 centimetri, estesa fino al cuore.

Il tumore si estendeva dalla vena gonadica e renale di sinistra attraverso la vena cava inferiore fino al cuore, ostruendole il normale ritorno venoso. A causa di questo, la donna non poteva muoversi, con frequenti svenimenti ed il rischio di arresto cardiaco. La diagnosi è stata effettuata presso il Centro "Gallucci" in Cardiochirurgia dell'Azienda Ospedale/Università di Padova. La massa impediva a diversi organi - rene, fegato, intestino, cuore e tiroide - di funzionare correttamente.

E' stato così pianificato un super-intervento chirurgico con il coinvolgimento delle equipe multidisciplinari di cardiochirurghi, chirurghi epato-biliari, ginecologi, endocrinochirurghi, chirurghi vascolari, urologi, radiologi interventisti e cardioanestesisti.

L'intervento, iniziato alle ore 8.00 e terminato alle 22.00, è stato eseguito qualche settimana fa. La paziente, risvegliata e estubata in meno di 24 ore, è stata trasferita in Cardiochirurgia, dove ha avuto un regolare decorso post operatorio. Dimessa da pochi giorni, versa in buone condizioni e si sta riprendendo. L'esame istologico è risultato di natura benigna. (ANSA).