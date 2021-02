ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto crea rete 'scuole sentinella'

(ANSA) - VENEZIA, 24 FEB - Una rete di "scuole sentinella" e la somministrazione del test rapido fa-da-te tra gli studenti di alcuni istituti nelle province del Veneto: sono i due elementi del Sistema di monitoraggio contro il Coronavirus in Veneto, annunciato oggi dal Presidente Luca Zaia. Un'azione che si svolgerà dal primo marzo a fine anno scolastico, in collaborazione tra Dipartimento prevenzione e Ufficio scolastico regionale.

La rete delle "scuole sentinella", ha spiegato il governatore affiancato dalla Provveditrice regionale Carmela Palumbo è composta di 15 scuole secondarie di secondo grado (tutte le classi e le sezioni della scuola). Alunni e personale docente e non docente di sette di queste scuole verranno sottoposti a tampone nasale e test sierologico, per valutare la situazione epidemiologica iniziale. Ogni settimana, gli alunni e il personale di una sezione eseguiranno il test. La settimana seguente si procederà con la seconda sezione e così via fino al termine di tutte le sezioni della scuola. Una volta completata la rotazione, si riparte seguendo sempre lo stesso ordine, per tutto il periodo previsto dalla sorveglianza.

Tutto questo mentre il Veneto vede risalire il grafico dei contagi i contagi Covid. Sono 895 i nuovi positivi al virus in 24 ore, per un totale di 328.973 infetti dall'inizio dell'epidemia. I decessi da ieri sono stati 21, per un numero complessivo di 9.763 vittime. Diminuiscono i ricoveri, sia in area non critica che in terapia intensiva: sono 8 in meno i pazienti Covid nei reparti non critici degli ospedali (1.247 in totale); in calo (-7) anche i malati in terapia intensiva, 132.

