Covid: dg Veneto: dopo 53 giorni malattia torna aggressiva

(ANSA) - VENEZIA, 23 FEB - "Dopo 53 giorni di calo continuo da stamane il virus si presenta con numeri di positività sensibilmente maggiore, con numero di maggiori ricoverati". Lo annuncia il dg della Sanità del Veneto Luciano Flor. "Malati che sono stati ricoverati in larga parte in rianimazione - continua - Non sono focolai ma singole unità del territorio". (ANSA).