Guggenheim Venezia, tre parole per post-pandemia

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Il primo appuntamento è fissato il 3 marzo, con un corso di formazione aperto a tutti in diretta digitale;, su "Museo e cittadini. La bellezza come codice dell'equilibrio sociale", con Irene Baldriga, docente alla Sapienza di Roma. Da lì prende avvio il nuovo percorso, in epoca Covid, promosso dalla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, per tenere vivo il rapporto con il pubblico e gettare le basi per una rinascita post-pandemia.

Una iniziativa che si sviluppa per tutto il 2021, con attività in presenza se possibili, sui social e in digitale, e ruota attorno a tre "parole d'ordine": Ispirazione, Sostenibilità e Presente. Filo rosso a tenere uniti i tre filoni, la parola "gentilezza", intesa "come una nuova educazione alla consapevolezza e al benessere individuale e collettivo".

"In un momento di incertezza, come quello che continuiamo a vivere - spiega Karole P.B. Vail, direttrice della Collezione intitolata alla nonna Peggy - crediamo sia fondamentale portare avanti un dialogo attivo con la nostra comunità, uno scambio che sia fatto sì di attività, programmi digitali e social e, quando sarà possibile in presenza, ma che sia soprattutto uno scambio declinato attraverso temi che possano rappresentare e accelerare il percorso di rinascita, e testimonino un'intenzione ad andare avanti, perché l'arte e le riflessioni che sa stimolare e generare non si ferma".

Tra le iniziative in programma, sotto la voce "presente" ad esempio, c'è un video che con la guida della direttrice accompagnerà virtualmente lo spettatore alla scoperta delle opere del '900 collezionate da Peggy o i quattro incontri centrati sul passato come bene da conservare a beneficio della conoscenza attuale e futura, mentre sotto "ispirazione", il dialogo tra artisti e giovani under 25. (ANSA).