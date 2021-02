Fieragricola Verona, 115/a edizione slitta al 2022

(ANSA) - VERONA, 22 FEB - Slitta di un anno, e si terrà dal 26 al 29 gennaio 2022, la 115/a edizione della Fieragricola di Verona. Lo rende noto oggi Veronafiere, annunciandone il tema, che sarà incentrato su innovazione e sostenibilità.

Anche nel 2022 Fieragricola manterrà le aree settoriali espositive che coinvolgono la meccanica agricola, la zootecnia, le energie rinnovabili, le sementi, gli agrofarmaci, il salone del vigneto e frutteto, la cura del verde e l'attività forestale, oltre alla sezione dinamica per l'esposizione delle macchine in movimento.

Assecondando le richieste del mondo allevatoriale e degli espositori, Fieragricola svilupperà ulteriormente la zootecnia, per la promozione dei settori che latte, carne, suini, avicoli, mangimistica, nutrizione, salute e benessere animale. Oltre al ring per le mostre bovine dedicate alla razza Frisona e Bruna, vi sarà l'offerta legata alle tecnologie della trasformazione e della caseificazione e il dialogo di filiera.

Per il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani "si aprono nuove prospettive legate al ruolo sociale dell'azienda agricola, come centri di aggregazione nelle aree rurali, per non parlare dell'interazione col paesaggio e dello sviluppo in futuro di agricolture alternative come quella verticale e urbana, con nuove potenzialità di commercio locale che si affiancherà agli scambi agroalimentari internazionali".

