Slavina di 50 m. sul Monte Grappa, intervento VV.FF.

(ANSA) - VENEZIA, 21 FEB - Un slavina del fronte di 50 metri, per un'altezza di 3, si è staccata nel pomeriggio sul Monte Grappa, nei pressi del Rifugio 'Bassano', in località Forcelletto di Cismon del Grappa (Vicenza).

Dalle ore 16.40 sul posto sono impegnate squadre dei vigili del Fuoco da Vicenza e Treviso, assieme alla Squadra valanghe di Belluno con il Soccorso alpino, per escludere l'eventuale presenza di persone sotto la neve. L'elicottero 'Drago' dei pompieri non è potuto intervenire per la nebbia che grava sulla zona. (ANSA).