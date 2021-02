Cortina: slalom uomini; Vinatzer, spero di mostrare mio valore

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Mi sento bene, credo di aver di nuovo un buon ritmo dopo un gennaio abbastanza brutto, perché mi sono allenato bene. Ora spero di dimostrare il mio valore nella gara di domani, e non vedo l'ora che arrivi".

Lo dice, alla vigilia della gara di slalom speciale uomini che chiuderà i Mondiali di sci alpino a Cortina, l'azzurro Alex Vinatzer, sul quale si appuntano le maggiori speranze di Casa Italia di ripetere l'exploit di Luca De Aliprandini, argento nel gigante.

Vinatzer, come tutti gli azzurri, ha avuto modo di provare la pista prima della rassegna iridata, ma le condizioni erano diverse. "Quando l'abbiamo fatto la pista era ghiacciata - spiega -, ora invece la neve è più aggressiva e più facile da affrontare. Comunque la pista rimane difficile, e bisogna adattarsi facendo del proprio meglio. In ogni caso, averla testata prima è stato un vantaggio, vedremo domani se la bagnano prima della gara e poi cosa succederà". (ANSA).