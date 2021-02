Covid:Veneto,calano contagi (+492) ma crescono decessi (+70)

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - Sono 492 i casi di positività registrati in Veneto in 24 ore, con il totale da inizio pandemia di 322.846 malati. I decessi registrati da ieri sono 70 in più, con il totale a 9.621. Prosegue la discesa dei dati clinici, con 1.336 ricoverati nei reparti non critici (-46) e 134 pazienti nelle terapie intensive (-2). (ANSA).