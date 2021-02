Covid: per due Regioni già fissate nuove priorità vaccinali

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Veneto e Lazio sono le due Regioni italiane che hanno deliberato un nuovo ordine di priorità per le vaccinazioni anti Sars-Cov-2 per i pazienti più a rischio per somministrare le dosi contestualmente agli over-80. In Calabria un provvedimento analogo è all'esame. A dirlo è Francesco Cognetti, il presidente di Foce, la Confederazione degli oncologi, dei cardiologi e degli ematologi nel corso di una conferenza stampa realizzata sulla riorganizzazione dei criteri di vaccinazione. "Il Veneto ha decretato la vaccinazione in contemporanea" agli over-80 "dei pazienti oncologici, il Lazio ha approvato ieri le vaccinazioni non solo dei cardiologici, degli ematologici, degli oncologici ma anche di altre patologie.

In Calabria è all'esame un provvedimento dello stesso tipo - spiega Cognetti - Penso che provvedimenti di questo genere debbano essere accettati anche a livello nazionale. Abbiamo inviato una lettera formale al commissario Domenico Arcuri e al presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Ritengo che, vista la sensibilità dimostrata dagli organi centrali in passato, questa nostra richiesta avrà un esito favorevole". "L'esperienza maturata in Israele su mezzo milione di cittadini vaccinati con il prodotto Pfizer ha permesso di rilevare che solo lo 0,01% (uno su mille) ha contratto il contagio e sono stati osservati solo 4 casi di infezione gravi e nessun decesso - conclude Cognetti - Una ragione in più per somministrare subito il vaccino alle persone che hanno maggior rischio di mortalità". (ANSA).