Cortina: infortunata azzurra Lara Della Mea

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 17 FEB - L'azzurra Lara della Mea si è infortunata cadendo nella gara a squadre, prima della formazione italiana a scendere in pista contro la Finlandia nella prova di gigante parallelo.

Lara, subito soccorsa , è scivolata sulla neve in maniera apparentemente non drammatica: potrebbe avere riportato lesioni ad un ginocchio. (ANSA).