Brugnaro, Carnevale web utile esperienza per 1600 anni città

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - Il Carnevale sul web "è stato un esperimento utile anche in vista delle celebrazioni dei 1600 anni della Città, che inizieranno il prossimo 25 marzo e saranno una importante occasione di rilancio per Venezia e tutto il territorio metropolitano". Così il sindaco Luigi Brugnaro, a conclusione della programmazione in streaming del carnevale 2021. "E' stata un'edizione del Carnevale unica nel suo genere alla quale - ha ricordato - hanno lavorato moltissime persone.

Vorrei ringraziare tutti per l'impegno e per i risultati ottenuti con le dirette streaming.

Anche l'assessore al turismo, Simone Venturini, parla dell'edizione in streaming della festa come una scommessa vinta.

"Carnevale ovviamente diverso e una sfida riuscita. Questa modalità ci ha consentito di essere connessi con il resto del mondo nonostante i confini chiusi" ha detto Venturini. "Abbiamo voluto far parlare i protagonisti della manifestazione, come i "maschereri", spiegare i dolci tipici e mostrare la bellezza della città. E' di fatto un trampolino per partire con le iniziative per i 1600 anni dalla fondazione di Venezia, l'avvio di un intero anno di celebrazioni ed eventi che finirà con il Carnevale 2022. Il prossimo anno la festa sarà l'esaltazione e la conclusione di questo percorso di 1600 anni di storia di Venezia.

"E' stato un Carnevale digitale, emozionale, tradizionale - ha spiegato il direttore operativo di Vela, Fabrizio D'oria - Siamo a Ca' Vendramin Calergi, dove abbiamo realizzato otto trasmissioni e ci siamo collegati con migliaia di persone in streaming. E' stato un modo per rimanere in contatto con il nostro pubblico attraverso le stanze virtuali in 24 appuntamenti che hanno coinvolto bambini, teen-ager e adulti. Tutti hanno potuto vivere attivamente questa edizione, diversa, del carnevale di Venezia". (ANSA).