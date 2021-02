Biennale: a Germaine Acogny Leone d'oro Danza alla carriera

(ANSA) - VENEZIA, 16 FEB - E' la danzatrice e coreografa franco-senegalese Germaine Acogny, nota come "la madre della danza contemporanea africana", il Leone d'oro alla carriera per la Danza 2021. Alla danzatrice e coreografa nord-irlandese Oona Doherty, voce graffiante e potente della scena europea, va il Leone d'argento. I Leoni per la Danza 2021 sono stati deliberati dal Cda della Biennale di Venezia che ha accolto la proposta di Wayne McGregor, direttore del settore Danza. Acogny "è un'artista di altissima qualità e massima integrità - recita la motivazione. Il suo contributo alla formazione nella danza e nella coreografia dei giovani dell'Africa occidentale e l'ampia diffusione del suo lavoro nel Paese d'origine e nel mondo hanno fatto di lei una delle voci autonome che più hanno inciso sullo sviluppo dell'arte della danza. La Acogny crede nel potere della danza di cambiare la vita delle persone e si è sempre impegnata a condividere la sua passione come atto di trasformazione e di rigenerazione". Al 15/O Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia, che si svolgerà dal 23 luglio all'1 agosto, Germaine Acogny presenterà in prima italiana il suo ultimo assolo Somewhere at the beginning.

(ANSA).