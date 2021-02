Venezia, arriva portiere Maenpaa dallo Stoke City

(ANSA) - VENEZIA, 15 FEB - Il portiere finlandese Niki Maenpaa, 36 anni, è stato ingaggiato dal Venezia Fc fino al 30 giugno prossimo, con opzione di rinnovo per la stagione 2021/2022. Lo comunica la società lagunare.

Maenpaa ha iniziato la stagione con lo Stoke City FC, svincolandosi dal club inglese a gennaio. Precedentemente, ha trascorso due stagioni al Bristol City FC, collezionando 32 presenze, mantenendo la porta inviolata 9 volte, e tre stagioni al Brighton & Hove Albion FC, collezionando 11 presenze con sei clean sheet. Prima di trasferirsi in Inghilterra, Maenpaa aveva giocato nove stagioni in Olanda, sia nell'Eredivisie che nell'Eerste Divisie, nel VVV-Venlo, nel Den Bosch, nel Willem II e nell'AZ Alkmaar. Ha collezionato inoltre 26 presenze con la nazionale della Finlandia, tra cui sette partite di qualificazione alla Coppa del Mondo e tre partite di qualificazione ai Campionati Europei. Maenpaa è stato convocato in nazionale nell'ottobre 2020, quando la Finlandia ha affrontato Bulgaria e Galles nella Uefa Nations League. (ANSA).