Sicit: tra le Top 8 mondiali in chimica per agricoltura

(ANSA) - ARZIGNANO (VICENZA), 15 FEB - La vicentina Sicit Group, quotata sul Mta segmento Star, specializzata nel riutilizzo dei residui della concia per l'agricoltura, ha reso noto che Sustainalytics, agenzia indipendente che assegna rating di sostenibilità extra-finanziari, le ha attribuito l'"Esg Risk Rating" (Environment, Social, Governance) relativo alle tematiche ambientali, sociali e di governance, con particolare riferimento al Bilancio di Sostenibilità 2019.

Questo rating rappresenta una valutazione indipendente, che esprime il livello di adesione alle più rigorose indicazioni istituzionali e internazionali a carattere volontario in materia di sostenibilità.

Sicit Group si è classificata nella top 18 delle migliori aziende dell'industria chimica mondiale e nella top 8 nel segmento della chimica per l'agricoltura, ottenendo un punteggio di 27,8. Il "fattore di rischio gestibile" è pari al 90% e in prospettiva fortemente riducibile con opportune policy, programmi e iniziative.

Data l'attività legata alla lavorazione di rifiuti e residui animali, Sustainalytics giudica l'esposizione ai rischi Esg potenzialmente "elevata", ma la gestione del rischio è "forte", in quanto vengono seguite "le migliori pratiche, segnalando una forte responsabilità agli investitori e al pubblico".

Per il ceo Massimo Neresini "il rating assegnato da Sustainalytics certifica la bontà del percorso intrapreso, posizionandoci addirittura nelle prime posizioni a livello globale tra le aziende chimiche per l'agricoltura. Un risultato ancora più importante perché basato principalmente sul nostro primo bilancio di sostenibilità, da cui non emergevano ancora chiaramente i risultati conseguiti grazie al miglioramento di policy e best practice aziendali. Sicit è parte integrante della circular economy dell'industria conciaria e la sostenibilità ambientale è sempre stato un tema centrale". (ANSA).