Serie A: Verona-Parma 2-1

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Verona batte Parma 2-1 nel posticipo della 22/a giornata del campionato di serie A.

I ducali sono andati in vantaggio all'8 con Kucka su rigore e raggiunti al 13' per un'autorete di Grassi. Nella ripresa il vantaggio scaligero con Barak, che segna la rete n.1000 in serie A per il Verona, nono in classifica con 33 punti. Il Parma resta penultimo con 13. (ANSA).