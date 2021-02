Cortina: sorpresa Crawford in combinata, scavalca Pinturault

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 15 FEB - Sorpresa James Crawford nel superG della combinata ai mondiali di sci di Cortina. Il canadese di 23 anni, pettorale 32, in 1.19.95 si è portato al comando della prova, scavalcando il francese Pinturault.

Crawford non ha punteggio in slalom speciale e dunque la possibilità che la sua prestazione influisca sull'esito finale della combinata sono al minimo. (ANSA).