Governo: Pozza, 4 ministri segnale da Draghi verso Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 13 FEB - "Il primo aspetto positivo è la chiusura della crisi di Governo, che mette la parola fine alla fase di incertezza e consente così di riprendere in mano e lavorare sulle emergenze come i ristori e sui dossier fondamentali per il futuro, a iniziare dal Recovery Fund". E' il commento del Presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, alla formazione del nuovo esecutivo.

"Al Governo Draghi - aggiunge Pozza - da parte di Unioncamere Veneto e del sistema camerale va il nostro augurio di buon lavoro e siamo certi che dimostrerà ascolto e sensibilità nei confronti delle imprese. La presenza nella squadra di quattro ministri veneti, inoltre, testimonia l'attenzione e la considerazione nei confronti di una regione come il Veneto che è la locomotiva del Nordest. E' per il mondo delle imprese un'opportunità per dialogare e portare le istanze del sistema economico al Governo. Il sistema camerale Veneto ed Unioncamere Veneto - conclude - saranno come sempre interlocutori seri ed affidabili pronti a fare la loro parte e collaborare per far ripartire l'economia". (ANSA).