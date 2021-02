Covid: Veneto, 689 casi e 29 decessi nelle ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, FEB 13 - Il Veneto registra 689 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, continuando l'andamento dei contagi nell'ultima settimana, che portano il totale da inizio pandemia a 320.960. Si registrano anche 29 nuovi decessi, con il totale di vittime a 9.489.

Continua a scendere comunque il numero di malati attuali, che sono 24.929, 480 in meno rispetto a ieri. E scendono anche i dati clinici, con 47 pazienti in meno nei reparti non critici (1.443 ricoverati) e 6 in meno nelle terapie intensive, che scendono sotto quota 150 (149). (ANSA).