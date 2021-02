Covid: test rapidi a Padova nelle piazze dello spritz

(ANSA) - PADOVA, 13 FEB - E' partita oggi a Padova la campagna di prevenzione Covid con i test rapidi dedicati al 'popolo dello spritz', ovvero i ragazzi che si ritrovano nelle piazze del centro per il rito dell'aperitivo. E' un'iniziativa della Regione Veneto, che mira alla prevenzione del contagio tra i ragazzi sotto i 25 anni. Due tendoni della Regione, i cosiddetti "ambulatori-mobili", sono stati posizionati in piazza Duomo, e fino al tardo pomeriggio consentiranno ai ragazzi under 25 di fare il tampone rapido di terza generazione, in modo gratuito. Nei tendoni sono stati accolti anche alcuni anziani, che hanno chiesto di poter usufruire dell'iniziativa.

Il risultato arriva nel giro di 15 minuti. E' stato possibile avviare il progetto anche grazie alla collaborazione con il Comune di Padova. L'iniziativa era stata annunciata dal presidente della Regione Luca Zaia. Il «tampon-spritz» fa parte di un protocollo che prevede tre linee di ricerca, finanziato dalla Regione con 185mila euro. (ANSA).