Salvati 6 cuccioli cane in scatolone dentro furgone dall'Est

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - Uno scatolone con sei cuccioli di pastore maltese, provenienti dall'Europa dell'Est e trasportati in condizioni precarie, è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Venezia, nell'ambito di un posto di controllo stradale nella zona di San Donà di Piave (Venezia).

Lo scatolone con gli animali, tutti di pochi mesi, si trovava nel bagagliaio del mezzo; i cuccioli erano senza cibo né acqua e con uno scarso ricircolo d'aria. I Baschi verdi della Compagnia Pronto Impiego di Venezia hanno attivato il servizio veterinario dell'Ulss 3, che ha accertato l'assenza del microchip e l'impossibilità di certificare la vaccinazione dei cuccioli, anche perché l'autista del furgone ha esibito documenti irregolari.

I cagnolini, pronti per essere ceduti a terzi, sono stati posti in sicurezza e affidati alle cure dell'Ente Nazionale Protezione Animali, per effettuare gli ulteriori visite veterinarie e un successivo affido.

Nel furgone sono stati scoperti alimenti di varia natura, tra cui 300 chilogrammi di carne priva di documentazione di tracciabilità e 300 litri di bevande alcoliche in bottiglie di plastica, senza alcuna etichettatura. Due persone sono state denunciate per i reati di maltrattamento e abbandono di animali, mentre il furgone è stato sottoposto a sequestro. I passeggeri, inoltre, sono stati multati perché sprovvisti del certificato di negatività al Covid-19. (ANSA).