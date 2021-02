Covid: Veneto, 708 nuovi casi e 31 decessi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, FEB 11 - Sono 708 nelle ultime 24 ore i contagi da Coronavirus registrati in Veneto. Il dato emerge dal bollettino regionale, che porta il totale da inizio pandemia a 319.515 casi.

I decessi da ieri sono 31 in più, con il totale a 9.426.

attualmente ci sono 25.618 malati, 353 in meno rispetto a ieri.

Negli ospedali prosegue il calo dei ricoveri in area non critica, con 1.538 pazienti (-29); stabile invece la situazione nelle terapie intensive, con 170 ricoverati. (ANSA).