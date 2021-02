ANSA-IL-PUNTO/COVID: Veneto, Zaia a caccia di vaccini

(ANSA) - VENEZIA, 10 FEB - Sull'eventuale acquisto autonomo di vaccini da parte del Veneto "avremo sempre un'interlocuzione con il Ministero. E se le carte non sono a pasto non si procede di un millimetro". Lo promette il Presidente Luca Zaia nell'annunciare che la 'caccia' al vaccino prosegue e sta dando i primi frutti. Sono già arrivate altre tre proposte di acquisto di dosi, dopo le due già giunte alla Direzione regionale Sanità.

"Abbiamo l'obbligo di riservatezza, inutile illudere i cittadini finchè non abbiamo accertato tutto. Sarà perché abbiamo dato l'immagine di essere sempre in linea con le ultime novità - osserva -. Ci propongono anche lo Sputnik e il vaccino cinese, ma finché non vengono approvati dall'Ema non si fa nulla". Tutto, comunque, nella regola, grazie "ad un nuovo scenario che prevede una quota in mano agli intermediari".

Stiamo parlando di "professionisti e non faccendieri. Se è vero così, e se il camion si carica alla fabbrica - dice Zaia - la cosa si fa interessante".

Nel frattempo il Veneto registra 828 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, e 31 decessi. Numeri che portano i totale degli infetti da inizio epidemia a 318.807, quello delle vittime a 9.395.. Negli ospedali prosegue la discesa dei ricoveri di pazienti colpiti dal virus: sono 1.567 in area non critica e 170 in area critica. (ANSA).