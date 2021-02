Monoclonali: Zaia, distribuzione su richiesta regioni

(ANSA) - VENEZIA, 09 FEB - "Per gli anticorpi monoclonali la distribuzione avverrà come per il Remdesivir". Lo ha spiegato ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia. "C'è una regia nazionale - ha proseguito - e a seconda delle richieste ci sono plafond regionali, per i candidati a quel tipo di terapia. Sono i clinici che in base alle linee guida decideranno e chiederanno, in base al paziente che hanno. I monoclonali sono strategici nelle prime 72 ore dalla comparsa dei sintomi, quindi - ha concluso Zaia - è il clinico che decide". (ANSA).