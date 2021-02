Cortina: mondiale non parte, rinviato anche superg donne

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 FEB - I mondiali di sci di Cortina non riescono a partire. Il superG donne è stato infatti cancellato per nebbia e sarà riprogrammato. Si sono infatti rivelati inutili lo spostamento della partenza ad una quota più bassa ed i ripetuti rinvii dell'inizio della gara sino alle ore 14,30 quando sono stati fatti scendere degli apripista. Nel frattempo gli addetti spruzzavano il più possibile colore blu sui punti più complicati della pista per renderli meglio visibili. Tutto inutile: ha vinto la nebbia. (ANSA).